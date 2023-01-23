『塊根植物 アデニウム・アラビカム （鉢付き）AD-05【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 15分に出品され04月05日 04時 15分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます。

トラブル防止のため説明文を最後までお読みいただき購入を検討願います。



１商品

塊根植物 アデニウム・アラビカム（鉢付き）AD-05



日本国内で種から7年間自家栽培した茎周長36ｃｍ、露出部高さ19ｃｍのアデニウム・アラビカムになります。



去年8月末に開花しはじめ見事な花を咲かせました（写真２枚目・３枚目）

アデニウムは開花するまでに５年以上かかることが多いらしいので、開花実績がない場合は砂漠のバラの美しい花を見るために購入後数年かかることも考えられます。



茎周や根はいまだに年々成長しており、他の株の実績から使用している鉢もそれに対応するものにしてあります。



２ 発送について



専門業者以外が梱包した鉢付き生花を輸送することを唯一認めているゆうパックを使用し、梱包は写真の鉢をアルミホイルとラップで土をこぼれないようにし、鉢を仕切り板で固定する専用のフラワーボックスに入れて梱包します。



基本、写真の現物発送ですが、植物の状態によってはキャンセルや差し替えの可能性があります。



素人栽培になりますため。まれにではありますが土内に虫などが混入していることや、輸送中に落葉する可能性もあります。発送には細心の注意をもって行いますが、輸送時の温度管理を含めたトラブルにはこちらでは対応できかねますのでご理解の上ご購入をご検討ください。（特に寒冷地への発送にはご注意ください）



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品種名...アデニウム 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>塊根植物・コーデックス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし