『塊根植物 アデニウム・アラビカム （鉢付き）AD-05【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 04時 15分に出品され04月05日 04時 15分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在586件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>塊根植物・コーデックス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
パキポディウム グラキリス 白肌 現地球
¥ 20700
24 パキポディウム グラキリス 現地球 発根済
¥ 9425
ケラリアピグマエア
¥ 12350
パキポディウム ウィンゾリー F
¥ 10400
パキポディウム マカイエンセ
¥ 11050
ペラルゴニウム トリステ
¥ 12750
bon25様専用 ストックシアナ
¥ 16497
実生4年 オペルクリカリア パキプス
¥ 9750
木質化ユーフォルビア シンメトリカ 子吹きタイプ バリダ ホリダ オベサ
¥ 9750
24年10月最新！パキポディウム ウィンゾリー種子 15粒
¥ 9594
【状態良好株】パキポディウムグラキリス 現地球
¥ 11765
パキポディウム グラキリス ボタナイズ 現地球 発根済 まん丸
¥ 10400
ブーファン ディスティチャ
¥ 15210
ドルステニア ジプソフィラ 【実生】
¥ 7644
ユーフォルビア オベサ
¥ 7800
P185オペルクリカリア パキプス チャレンジ株 コーデックス ベアルート株
¥ 17850
ユーフォルビア カプサインテマリエンシス 2
¥ 7254
アデニア プセウド グロボーサ 検索 パキプス グラウカ
¥ 10400
落札価格9360円
586 入札履歴
終了
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