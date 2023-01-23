『yukiaim ユキエイム マウスパッド 2021 白【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 21分に出品され03月12日 18時 21分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yukiaim 2021 Drop1 Limited White



数量限定（予約販売）

ユキエイム初の大型ゲーミングマウスパッド

サイズ：450×400×4mm

表面：滑らかなコントロール面

滑り止め素材：天然ゴムベース

カラー：ホワイト



1〜2回使用しあわなかったので保管していました。

ほぼ使用しておりませんので美品ですが、あくまで中古品とお考えください。

よろしくお願いいたします。



11/2値下げ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い