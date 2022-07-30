『rr様専用リファビューテックストレートアイロン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 17時 36分に出品され04月04日 17時 36分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リファ ビューテック ストレートアイロン

RE-AC02A （ホワイト）

ブランド：ReFa BEAUTECH

アイロンタイプ：ストレート



2022.7.30美容室で購入

新しい物を購入した為出品します。

ギャランティーカードあり。

作動確認済み

まだまだ綺麗なのでお買い得です

新品未使用ではないので多少傷などあります。

神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアアイロン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: リファ