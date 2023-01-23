『【箱付き】PRADA プラダ レザー ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 05時 53分に出品され03月19日 05時 53分に終了予定です。即決価格は11,798円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



23年イタリア·ローマの専門店で購入しました、状態は画像を確認してください。



購入後、一度も使わずに自宅保管されていました。

特に汚れや傷などはない状態です。



サイズ：高さ：12.5 cm 幅：19 cm 長さ：5.5 cm



付属品：箱と保存袋



発送

購入後、迅速に発送いたします。丁寧な梱包を心がけています。☆わからないことがあればご質問ください^ ^



☆コメントなし、即購入、大歓迎です^ ^

☆購入後できる限り迅速に発送します٩( ᐛ )و 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【箱付き】PRADA

プラダ

レザー

ショルダーバッグ