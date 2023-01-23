『USA7表記 RED WING 1125 ペコスブーツ レッドウィング 黒【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 09時 39分に出品され03月24日 09時 39分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 管理番号：P1571

---------------------------

ご覧いただきありがとうございます☺︎

全国どこでも送料無料です！



値下げは基本的にお受けしておりませんので、コメント無しの即購入大歓迎です！

（土日発送不可の為返信も遅くなります事ご了承下さい。）



※掲載している画像はこちらで実物を撮影しました実際の商品となります。







★ブランド：RED WING



★カラー：ブラック



★素材： レザー



★サイズ：USA7 UK6 EUR39.0 CM25.0



アウトソール：約30.5cm(つま先～カカトまでの直線)

幅：約11cm(アウトソール最大横幅)

ヒール高さ：3.5㎝（ヒール部最大）



★商品状態：状態は、ユーズドの為、多少の使用感やキズ、ヨゴレ、履きジワ等ありますが、現状のコンディションにご理解いただければまだまだ履いていただける状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ USA7表記 RED

WING 1125 ペコスブーツ レッドウィング 黒