『HIGHLAND 2000 グレー ニットセーター L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 17時 25分に出品され04月15日 17時 25分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在234件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HIGHLAND 2000の製品で、イングランド製。高品質な素材と仕立てが魅力です。

昨年大手通販サイトで24,200円で購入しましたが、思っていたイメージではなかった為、試着しただけでずっとクローゼットにしまっていました。

今後も着用しないと思いますので出品します。

長期保管にご理解頂ける方でよろしくお願いいたします。



- 色: グレー

- 素材: ウール100%

- デザイン: エルボーパッチ付き

- スタイル: ジップアップ

- サイズ: L

- ブランド: HIGHLAND 2000

- 製造国: イングランド



着丈···65cm

胸囲…110cm

裄丈…78cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ハイランド2000

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HIGHLAND

2000

グレー

ニットセーター

L