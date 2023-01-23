『新品未使用 アニエスベー 2WAY バック トートバッグ ショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 21分に出品され03月23日 17時 21分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 国内正規品 agnes b. アニエスベー 2WAY バック トートバッグ ショルダーバッグ M309VN01



未使用 自宅保管のため、気にならない程度ですが、多少のキズがありますので、ご理解いただけ方にお願い致します！



国内正規店で購入しました。



購入価格27500円



軽く柔らかい裏加工を施したナイロンを使用し、通勤～デイリーカジュアルまで幅広いシーンで活躍するデザインのシリーズです。 取り外し可能なショルダーストラップ（長さ調節可）が付属します。

[型番:M309VN01]



実寸サイズ(cm)

縦22.5 横26 マチ13



折りたたんで発送します。



簡易包装にご理解頂ける方宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 アニエスベー 2WAY

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