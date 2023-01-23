『Inner Bamboo U-II【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 20時 03分に出品され03月14日 20時 03分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Inner Bambooのベース用コンプレッサーです。ボードに組み込んで使用していたため、背面にマジックテープが貼ってあります。

付属品は写真の箱にゴム足4つ、説明書になります。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし