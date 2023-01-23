『80s us army M65フィッシュテールパーカーフルセット S 実物【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 04時 28分に出品され04月28日 04時 28分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80年代アメリカ軍M65フィッシュテールパーカーフルセット実物になります。



大きめの作りになっているので173cm男性でも何不自由なく着れるサイズ感とちょうど膝くらいの丈感になっています。



年々高騰しているアイテムでサイズも良くシェル、ライナー、フードが揃っているフルセットです。



シェル83年、ライナー83年、フード84年



S

着丈約103cm

身幅約64cm

袖丈約61cm

素人採寸なので誤差はご了承ください。







汚れ等は画像をご覧になってください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

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army

M65フィッシュテールパーカーフルセット S

実物