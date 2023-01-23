『【美品】コーチ トートバッグ 37756 ブラウン ターンロック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 04時 09分に出品され03月24日 04時 09分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入大歓迎です！！



ご覧いただきありがとうございます！



こちらはのコーチのトートバッグになります。

以下商品の説明になりますので気になることがありましてらお気軽に質問してくださいね♪



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入。

鑑定済みの商品となります。



[サイズ]

高さ27cm

横45cm

マチ15cm

ハンドル高さ28cm

ハンドル全長55cm



※ 多少の誤差はご了承ください。



○状態

アメリカの高級ブランドコーチのトートになります。

非常に綺麗なバッグとなっており目立った傷や汚れもなくまだまだバッグでまだまだお使い頂けると思います♪



○カラー

ブラウン



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※配送時の折りジワはご了承下さい。



他にも古着をこちらで販売しております。気に入った物が有れば是非コメントしていただければお値引きもさせていただきますので是非ご覧ください。

#sikihuru0628 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】コーチ トートバッグ 37756

ブラウン ターンロック