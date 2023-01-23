『ballaholic ネイビー バックパック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 52分に出品され03月08日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在358件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの特徴】

ballaholicは、バスケットボール愛好者に特化したブランドで、機能性とデザイン性を兼ね備えた製品を提供しています。このリュックは、バスケットボールやスポーツ活動に最適です。



【デザインと機能】

ネイビーのシンプルなデザインで、普段使いにも適しています。外側には便利なジッパーポケットがあり、すぐに取り出したいアイテムを収納できます。さらに、調節可能なストラップが付いており、快適なフィット感を提供します。



【状態について】

ストラップ部分に擦れやほつれが見られますが、全体的にはまだ使用可能な状態です。バスケットボールやスポーツ用のバッグを探している方には、コストパフォーマンスの良い選択肢です。



- ブランド: ballaholic

- 色: ネイビー

- タイプ: リュック

- ダメージ: ストラップ部分に擦れあり

- ダメージ: ストラップ部分にほつれあり



ご覧いただきありがとうございます。



価格交渉等はコメントにてお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>バスケ用バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし