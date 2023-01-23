『コムデギャルソン コムコム 燕尾 レイヤード ベスト ロング ドット 加工 黒【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 14時 13分に出品され03月26日 14時 13分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎ブランド名：COMME des GARCONS COMME des GARCONS コムデギャルソンコムデギャルソン コムコム



◎カラー：ブラック 黒色



◎サイズ：S レディース

肩幅cm 身幅cm 袖丈cm 着丈cm



◎素材：コットン100％



◎製造国：日本製



◎状態：気になる汚れやダメージ等なく

状態のよい美品です。

これからまだまだ長く愛用していただけると思います。



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丁寧な梱包、迅速な発送を心がけています。



ご購入後、早ければ当日、

遅くても3日以内に発送いたします。



タバコの喫煙はなく、

ペットも飼っておりません。

ニオイなどご安心ください。



複数点のご購入で同梱をご希望の場合は

送料分を値引きいたします。

※ご希望の方は、コメント欄からお気軽にお申し付けください。



お互い気持ちよく取引ができると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。



カラー···ブラック



丈···ショート/ミドル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ コムデギャルソン コムコム 燕尾 レイヤード ベスト ロング ドット 加工 黒