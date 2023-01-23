『美品！2wayバック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 36分に出品され03月22日 07時 36分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロペの店舗にて購入したと思いますが、数年前になるので、定かではありません

一度も使用せず保管しておりました

画像ご覧いただきましたように、とっても綺麗なままです



よろしくお願いします

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品！2wayバック