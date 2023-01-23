『KOIZUMI MONSTER ドライヤー KHD-W810/V パープル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 14時 54分に出品され03月03日 14時 54分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は新品、未開封となります。

ご購入を検討いただく上でご不明点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。



【高性能ダブルファン】

このKOIZUMIのダブルファンドライヤーは、強力な風力で髪を素早く乾かします。ダブルファン設計により、効率的な乾燥が可能です。



【スタイリッシュなデザイン】

パープルのボディは、見た目にも美しく、インテリアとしても映えるデザインです。機能性だけでなく、スタイルにもこだわりたい方に最適です。



【使いやすさ】

軽量で扱いやすく、長時間の使用でも疲れにくい設計です。自宅でのヘアスタイリングが快適に行えます。



- ブランド: KOIZUMI

- モデル番号: KHD-W810/V

- 色: パープル

- タイプ: ダブルファンドライヤー

- シリーズ名: MONSTER 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コイズミ