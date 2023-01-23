『ナイロン プルオーバー マーブル 柄【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 09時 44分に出品され04月06日 09時 44分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在551件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます！



●サイズ



サイズ表記 : -

着用感 : メンズXL

着用モデル : 178cm



肩幅63cm

身幅70cm

着丈78cm

袖丈58cm





●カラー

ブルー



●素材

ナイロン



●状態

使用感あるもシミなし





古着特有の使用感、極小の汚れはご理解お願いします。当方が気になった部分については写真や記載をさせていただく形とさせていただいております。





●その他

可能な限り迅速な発送を心がけておりますのでどうぞ宜しくお願いします。



カラー···レッド



カラー···ブルー



素材···ナイロン



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スーベニアジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ ナイロン

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