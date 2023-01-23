『【極美品】グッチ トートバッグ GG ロゴプレート 大容量 A4可 ユニセックス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 03時 11分に出品され03月25日 03時 11分に終了予定です。即決価格は17,595円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号： V120



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◾️商品情報

ブランド名：GUCCI グッチ

商品名：トートバッグ ビジネスバッグ

型番：202439 502752

付属品：カード 保存袋



- その他特徴 -

メンズ レディース ユニセックス 手持ち ロゴプレート

大容量 A4可 GG シリアルあり



◾️サイズ

タテ：約31cm

ヨコ：約31cm

マチ：約13cm

ハンドルの高さ：約15cm



※平置き実寸でございます

※着画依頼はご遠慮お願います

※ギャランティ、ケアカード、袋箱などは特記がない場合は付属しておりません(撮影用とご判断ください)



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◾️状態ランク

外観：A

内側：AB



- 状態ランク詳細 -

SS：新品と同等でほぼ使用感がない

S：気付かない程度の使用感のみで非常に程度が良い

A：若干の傷や汚れはあるが使用感が少ない

B：多少の傷や汚れ等使用感はあるが比較的程度が良い

C：全体的に傷や汚れがあり使用感および中古感がある

D：全体的に傷や汚れがあり使用感、中古感が目立つ

※SA、ABなどそれぞれの状態の中間を表す場合もあります。



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◾️カラー

ブラック 黒



◾️素材

コーティングナイロン

レザー



◾️発送

簡易包装にて1~2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますので予めご了承ください。



◾️購入元

一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店

※大手リサイクルショップ、古物市場、業者オークション 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【極美品】グッチ

トートバッグ

GG

ロゴプレート

大容量

A4可

ユニセックス