『ストーンアイランド ワッペン付き ジップアップパーカー 人気カラー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 08分に出品され03月27日 08時 08分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーンアイランド パーカー

XXL

178cmで若干大きめです。

数回しか着ていないので、美品です。

RFIDも付いているのでご安心頂けると思います。

美品ですが、あくまでも使用品である事をご理解お願いいたします。



他でも出品しております。



カラー···ベージュ



タイプ···ジップアップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ストーンアイランド ワッペン付き ジップアップパーカー 人気カラー