『Apple Pencil 第1世代 最新【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 17時 49分に出品され03月09日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 最近購入したのですが間違えて買ってしまった為出品します。2回ぐらいしか使用していません。

iPad10世代のケースもおまけで付属させます。

あまり値下げは考えていませんがよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし