『MISSION DIST. FOOTBALL TEE ネイティブジャパニーズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 58分に出品され03月23日 05時 58分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MISSION DIST. FOOTBALL TEE (BLACK)



5〜6回着用と洗濯をしてます。

サイズXL (詳しくは商品画像欄のサイズ表参照して下さい)

カラー:P-Black



あくまで古着なのでご理解のある方のみご検討お願いします。

NCNRでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MISSION

DIST.

FOOTBALL

TEE

ネイティブジャパニーズ