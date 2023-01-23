『ポーター ヒート(porter heat)トートバッグ ビジネスノート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 08時 21分に出品され03月11日 08時 21分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーター ヒート(porter heat)トートバッグ ビジネスノート



ポーターヒートのトートバッグです。

1年間ほど使用していましたが、大切に使っていたので

ナイロン部分に痛みは見られません。

バッグの底、角の部分のみ少し削れていますが、

普通に使用していたらこれぐらいにはなると思います。



使用期間が短いので金属部分の経年劣化はほどほどです。



その他型崩れなどはございません。

マグライトもケース付きです。



実物の写真で確認をお願いいたします。



中古品の為、NCNRでお願いします。



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

ヒート(porter

heat)トートバッグ ビジネスノート