『Jlink E27FP1K ゲーミングモニター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 05時 32分に出品され03月10日 05時 32分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらで半年間使用、というものを購入しましたが、サイズが合わなかったため、出品します。



Jlink

メーカー‎UNIONMAN TECHNOLOGY CO., LTD.

型名E27FP1K

ディスプレイサイズ27インチ

解像度‎1920×1080（FHD）HDR対応

アスペクト比16：9

コントラスト比3000:1

輝度300cd/m²

視野角178度

色域sRGB106%

リフレッシュレート165Hz

応答速度4ms（GTG）/ 1ms（MPRT）

スピーカー非搭載

インターフェース・HDMI2.0 ×2

・DP1.4 ×2

・3.5mm Audio out ×1

・電源ポート



調整範囲チルト：-5°～ 20°

本体サイズ‎616×524.27×292.01mm

本体重量約4.93kg



動作確認済み。

ACアダプター。

HDMIケーブルが付きます。

元箱はありません。



美品ですが、中古である事をご理解出来る方、ご検討ください。



モニタータイプ···ゲーミングモニター



表面処理···ノングレア(非光沢)



画面種類···液晶



パネル種類···VAパネル



解像度···フルHD 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし