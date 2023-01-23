『FOREO LUNA 3敏感肌用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 55分に出品され03月08日 01時 55分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 付属の充電ケーブルとポーチ、説明書全て揃っています。

お値下げ不可でお願いします❗️



正規品ですので、ご安心下さいませ(*^^*)



FOREO LUNA 3敏感肌用



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アプリと連携して使う、初のスマートクレンジングデバイス。

毎分8,000回のT-Sonic™振動が毛穴に伝わり、汚れ、油分、皮脂、メイク残り、古い角質などを洗い流します。



好みに合わせ振動強度の上げ下げが可能です。あなたのお肌にフィットした洗顔ができます





・100％防水

・一度の充電で約650回使用可能

・ナイロン毛ブラシと比べて35倍衛生的

定価よりお値段結構下げているので、即決にてお願いします



公式サイトで商品IDを登録すれば2年間の保証が受けられるようです。未開封なのでまだ登録していません。





【使い方】

1. 顔を濡らします

本体を濡らし、お気に入りの洗顔料を顔に塗り、本 体の電源を入れます。



2. 1分間洗浄

顔全体に円を描くように本体を動かしてください。



3. すすぎと拭き取り

これで洗顔完了！

いつものスキンケアで肌を整えてください





何かにございましたらお気軽にコメント下さい♪



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#フォレオ 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ボディ・フェイスケア 商品の状態: 新品、未使用