『※断捨離さん専用 SIMフリー iPhone SE 2世代【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 01時 29分に出品され04月13日 01時 29分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone SE 2世代です。



シリーズ···iPhone

機種名···iPhone SE 第2世代 (SE2)

カラー···レッド

容量···64GB

購入したキャリア···SIMフリー

バッテリー最大容量···80%以下

画面割れ···なし

機能不良···なし



カラー···レッド



バッテリー最大容量···80～84％ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル