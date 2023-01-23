『沙織様 売約済 Special vintage スエードジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月19日 18時 46分に出品され03月19日 18時 46分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 申し訳ありませんが、他の方のご購入はご遠慮くださいませ。





お世話になっている古着屋さんで¥27000程で購入しましたが当方には似合わず試着のみで、このままでは素敵なお洋服がもったいないのでお好きな方にお譲りしたいと思います…販売店様、申し訳ありません（涙）



かなりゴージャスな装飾が施されたスペシャルなスエードジャケットです！

こんなにゴージャスな装飾、探しても中々見つかりませんっ✨

リボンの先にさくらんぼが付いていたり立体的な赤や黒のバラにレザーのハートのアップリケ、星の刺繍にチロルテープのリボン、ハート型の木のボタンなどなど、数えきれない程の可愛いが詰まった１着です♡

ポケットや襟の縁の赤いパイピングもアクセントになっていて素敵です♪



カラー/ブラック、レッド



サイズ（平置き）

肩幅 約65.5cm

身幅 約59.5cm

袖丈 約55cm

着丈 約82.5cm

販売店様引用ですがある程度の誤差はご了承ください。



状態/画像7〜10の様なダメージがありますが7.8は襟の後ろ側で見えない部分になりますし、それ以降はスエードの毛並みで色が変わって見えたりもするのでさほど気にならないかと存じます。（個人主観）

その他、ヴィンテージ品ですので素人検品では見逃してしまうレベルのダメージが出てくる可能性があるという事、素人の自宅保管品という事にご理解いただけない方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。



お客様都合でのご返品はご遠慮ください。



プロフィール必読でお願いいたします。



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