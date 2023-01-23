『Wackomaria ワコマリア メルトン ジャケット ウール 古着【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 15時 24分に出品され03月24日 15時 24分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワコマリア メルトンウールジャケット



購入後10年以上は経っていて正式な商品名は分かりませんが国内正規取扱店で購入しました



数回着用した程度なので状態は悪くないかと思います



素人採寸で身幅51cm、着丈68cmです



ビンテージかつ、古着の匂いなどありますので細かい状態など気にする方はご遠慮ください



非喫煙者です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Wackomaria

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