『早い者勝ち値下げしました！新品未使用品大人気COACHトートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 26分に出品され03月08日 00時 26分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 可愛いコーチ(COACH)トートバッグ入荷しました！！







商品名 コーチ(COACH) デンプシー トート 22/シグネチャー トートバッグ レディース

型番C5115

サイズ（約）横：約22cm、縦：約20cm

マチ 約11cm

ハンドル 約29cmキャンバス×レザー

付属品 保存袋(シワあり)ショルダーストラップ、紙袋(大きいので畳んで発送させて頂きます)







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