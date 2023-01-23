『MCM ピンク ショルダーバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 01時 11分に出品され04月06日 01時 11分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ほぼほぼ新品と近いです。

色も可愛いピンクで、2021年年末に上海のIPAMショッピングセンターで購入しました。



【ブランドの魅力】

MCMは、その高品質な素材と洗練されたデザインで知られるブランドです。このショルダーバッグは、MCMのアイコニックなロゴが施されており、ファッション性と実用性を兼ね備えています。



【デザインと機能性】

ピンクのレザー素材にゴールドの金具が映えるデザインです。ラウンド型のシルエットは、どんなスタイルにも合わせやすく、日常使いに最適です。



【サイズと収納】

コンパクトながらも必要なものをしっかり収納できるサイズ感です。ショルダーストラップも調整可能で、使いやすさが考慮されています。



- ブランド: MCM

- 色: ピンク

- 素材: レザー

- デザイン: ロゴプリント

- スタイル: ショルダーバッグ

- 金具の色: ゴールド

- 形状: ラウンド型



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ピンク



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MCM

ピンク

ショルダーバッグ