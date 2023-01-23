『フェンディ トートバッグ 美品♡【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 02時 55分に出品され03月10日 02時 55分に終了予定です。即決価格は69,960円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】



フェンディ トートバッグ フランネル ショッパー サンシャイン ラージ





【デザイン】

シンプルなグレーのボディに、FENDIのロゴが際立つデザイン。どんなスタイルにも合わせやすいアイテムです。



- ブランド: FENDI

- 色: グレー

- 素材: ウール

- ロゴ: FENDI ROMA

- ハンドル: トートハンドル

- デザイン: シンプルで洗練されたデザイン



ご覧いただきありがとうございます。

直営店にて購入後、短時間一度使用しました。



自宅保管ですので神経質な方はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェンディ



トートバッグ 美品♡