『AirJordan1 Retro OG ユニバーシティレッドエアジョーダン1【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 15時 50分に出品され04月03日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nike

Air Jordan 1 Retro High OG "Sail/University Red" エアジョーダン1 レトロ ハイ OG "セイル/ユニバーシティ レッド"

DD1399-700

28.5cm



多少の使用感あります。



※すり替え防止の為返品お断りさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28.5cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AirJordan1

Retro

OG ユニバーシティレッドエアジョーダン1