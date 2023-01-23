『AirJordan1 Retro OG ユニバーシティレッドエアジョーダン1【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 15時 50分に出品され04月03日 15時 50分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|28.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
old churchs 旧チャーチ 8 三都市 スエードブーツ イギリス製
¥ 12935
NIKE ACG MOC PREMIUM BLACK/BLACK PRM28.0
¥ 10725
Asics One BLACK 29cm
¥ 19250
JOHN SHANAHAN × DC JS1
¥ 8667
Midnight Navy and Varsity Red
¥ 12500
Nike Air Jordan 2 Retro Origins
¥ 10140
CT70 BLACK FLAME CONVERSE LO 26cm ファイヤー
¥ 19756
Salvatore Ferragamo 赤 レザー ローファー 6
¥ 18480
【新品】28cm ジーエイチ バス G.H.BASS ローファー
¥ 12123
新品未使用 adidas YEEZY BOOST 350 V2 Onyx 27
¥ 13500
NIKE AIR VAPOR MAX 97／size28
¥ 7020
RED WING SHOES レッドウィング 2268 エンジニアブーツ 中古
¥ 20350
コンバース チャックテイラー ct70 サンフラワー
¥ 10985
ジョージコックスラバーソールUK8ロックンロールロカビリーパンク
¥ 14444
J.M. WESTON シグニチャーローファー ブラック 5E
¥ 26520
diadora ディアドラ HERITAGE ネイビー スエード スニーカー 9
¥ 10400
Timberland ブーツ
¥ 9984
TONY LAMA ウエスタンブーツ ブラック 29〜30cm
¥ 9750
落札価格8970円
822 入札履歴
終了
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