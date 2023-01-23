『SONY WH-CH720N ワイヤレスヘッドホン ホワイト【お歳暮】』はヤフオクでから03月12日 10時 43分に出品され03月12日 10時 43分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3ヶ月ほど前に購入しました。

一度使用しましたが、使う機会がなさそうなため、出品します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い