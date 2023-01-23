『【大人気コラボ☆ボックスロゴ☆XLサイズ】シュプリーム ビッグシルエットパーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 06時 30分に出品され04月15日 06時 30分に終了予定です。即決価格は12,750円に設定されています。現在192件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 当店では 定番やコラボアイテム から 普段は目にしないようなブランド、デザインの服を厳選して揃えています。



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○ブランド



supreme シュプリーム thrasher スラッシャー





○サイズ表記



XL





○サイズ実寸（cm）



着丈：74

肩幅：63

身幅：69

袖丈：67





○カラー



ブラック ホワイト オレンジ レッド ブルー





○素材



コットン





○状態



USED





○発送



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f-4625 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【大人気コラボ☆ボックスロゴ☆XLサイズ】シュプリーム

ビッグシルエットパーカー