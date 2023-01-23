『液晶ディスプレイ EZ20L 50型(FW-50EZ20L)【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 22時 51分に出品され03月05日 22時 51分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 液晶ディスプレイ 確かなビジネス性能でシンプルに使えるエントリーモデル

商品公式URL

https://www.sony.jp/bravia-biz/products/FW-EZ20L/?srsltid=AfmBOorA4QldSJbe8y7x7KEuWNQozE4ELGBsNRzfSTYV80gdMgjzcVEf



解像度···4K



入力端子···HDMI



画面種類···液晶 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 商品の状態: 新品、未使用