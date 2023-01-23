『◆ MA_JULIUS エムエーユリウス シルク ウール ストレート パンツ 1【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 13分に出品され03月14日 14時 13分に終了予定です。即決価格は7,371円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号 531



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即購入大歓迎です^_^



【サイズ】1

実寸ご確認お願いします



【実寸】 総丈 97cm

ウエスト 38cm

股上 22cm

股下 77cm

わたり 22cm

裾幅 15cm



【仕様】シルク 50% ウール 50%

ストレート メンズ パンツ 薄手

シルク混の柔らかい素材です◎



【カラー】ブラック





【生産国、素材】

写真ご覧ください

※写真記載がない場合もあります。



【コンディション】C 写真9.10枚目のように所々小さな汚れ、糸ツレあります。

写真11枚目のようにおしり部分毛羽立ち、擦れありますが、まだまだお使い頂けます◎



S 新品タグ付き

A 数回使用の美品

B 目立つダメージ、汚れが見た当たらない状態

C 外観にスレ、汚れは見られるが着用に問題のない程度

D 目立つ不備があり、使用感が強いお品



中古品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^



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カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ ◆

MA_JULIUS

エムエーユリウス

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ウール

ストレート

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1