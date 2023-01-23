『【美品】junhashimoto STAND COLLAR COAT カーキ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 41分に出品され03月10日 16時 41分に終了予定です。即決価格は16,940円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 junhashimotoのSTAND COLLAR COAT -STRETCH FRENCH TERRY-になります。



型番 1012010002





裏生地がキュプラ生地とは違い、しっかり温かみのある裏毛素材になっており、中々出回っておりません。

特殊な編み機で編まれた、肉厚で、360度ストレッチの効いたジャージー素材のSTAND COLLAR COAT。



裏生地が違うのみで、見た目は写真11，12枚目と同じです。



【状態】

目立った汚れや傷もなく美品ですが、タグが外れてしまい無い状態です。





【サイズ】

サイズ4

着丈 94 /身幅 53 /身幅下 49 /肩幅 44.5 /袖丈 64



【素材】

コットン98%

ポリウレタン2%



【カラー】

カーキ





●注意事項●



✤どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。

完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。



✤ご使用になられているモニターや端末により、

実際の色や質感が多少異なる場合がございます。



✤ご購入後のトラブルを避ける為、

ご不明な点はご購入前にご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ジュンハシモト

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】junhashimoto

STAND

COLLAR

COAT カーキ