『鬼フェードEDWIN ラグランスリーブ トレーナー L【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 06時 36分に出品され03月13日 06時 36分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このトレーナーは、ライトブルーの色合いとラグランスリーブデザインが特徴で、動きやすさを提供します。



【ブランド】

EDWINのスポーツウェアで、アメリカ製の高品質な素材を使用しています。



【サイズ】

Lサイズで、快適なフィット感を実現。カジュアルなスタイルに最適です。



- 色: ライトブルー

- デザイン: ラグランスリーブ

- プリント: メッセンジャー

- ブランド: EDWIN

- サイズ: L

- 製造国: アメリカ



鬼フェード ボロです



平置き

着丈…61センチ

身幅…52センチ

袖丈…52センチ



ヴィンテージ

リーバイス

炭鉱

ナス紺

シングルステッチ

染み込み

ラバー

チャンピオン

ランタグ

50年代

60年代

70年代

80年代

90年代

浜ちゃん

ハマラー

ベルベルジン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 全体的に状態が悪い 商品のサイズ: L ブランド: エドウィン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 鬼フェードEDWIN

ラグランスリーブ

トレーナー

L