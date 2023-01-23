『【未使用級】MOTHERHOUSE YOZORA ヨゾラ L くグレージュ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 22時 11分に出品され03月07日 22時 11分に終了予定です。即決価格は13,400円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

MOTHERHOUSEマザーハウス



【アイテム詳細】

ヨゾラ バックパック ショルダーバッグ

リュック 2WAYレザー 牛革 型押し シボ革

Refined Milling Leather



【付属品】

なし



【サイズ】

ヨコ：41

タテ：31

マチ：14



【購入元】

リユース店より購入した品となります。

真贋済の品となります。



【コンデション】

未使用〜極美品

全体的に綺麗な状態かと思います。

ダメージなく非常に綺麗なコンディションとなります。



※こちらは中古品となり素人保管となります。店頭レベルのコンデションをお求めの方はご購入をお控えください。

※希望価格登録はOFFにしているため応じません。 即購入OKです。状態等、お気軽にご相談ください。 丁寧に梱包、迅速に発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: マザーハウス

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ヨゾラ

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