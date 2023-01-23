『紅華様専用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 16分に出品され03月21日 04時 16分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらは、ヨルシカのワイヤレスイヤホンになります。



勢いで購入したものの勿体なくて使えず、箱にしまったまま飾っていました。



必要な方の元へ届けばと思い、今回出品しました。



中身確認のため、開封はしていますが未使用となっています。

神経質な方は御遠慮ください。



値下げ、質問等お気軽にどうぞ！！



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jpop 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用