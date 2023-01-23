『#アドスト 新品未使用9月購入 ADST PremiumDS2 FDS2-25【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 14時 54分に出品され03月09日 14時 54分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

★即購入OKです。

★複数サイトで出品しております。品薄なので早い者勝ちとなります。

★これ以上お値下げできません。ごめんなさいm(__)m

★撮影時のみ箱から出し、なるべく触らないように手袋をはめて撮影しました。現在は梱包してしまいました





■商品｜アドスト DS2 ストレートアイロン オレンジ(※オレンジの方です。ご注意ください）

■状態｜新品未使用 2024年9月購入

■仕様｜画像参照ください プレート2.5㎝×9㎝

■付属｜保証書、説明書 (保証書の日付/販売元は空欄）保管用ソフトケースは付いてません

■価格調査結果｜10/22現在 価格.com調べ ￥36,480(税・送料込)

※ヘアサロン技術者専用アイロンです、使用方法や注意事項等わかる方のみご購入下さい。

※メーカー保証は付いておりません。万一故障した際にはご自身でメーカーに問い合わせ頂き自己負担でご対応願います。

過去に出品したアイロンも不具合は出ていないので大丈夫かと思います

シリアルナンバー・QRコードは付いてます。



■商品おすすめポイント リンク先

https://my-best.com/products/261924



■その他

※すり替え防止の為、返品交換不可です

※自宅保管のためご理解のある方にご購入お願い致します。

※購入後のクレームは対応しかねます

※あくまでもメルカリを利用した個人間取引であることをご承知願います

※情報不足等ございましたら問合せください。

※美容室経営の知人から購入しました。

※プチプチに包んで袋に入れて発送いたします。



よろしくお願いしますm(_ _)m

私も職場と自宅で使っています。自由自在な仕上がりを体験してみて下さいおススメですよ。



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