『GRES グレ POURHOMME 帆布 キャンバス×本革レザー ボストンバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 08時 42分に出品され03月25日 08時 42分に終了予定です。即決価格は7,253円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品は中古品です。

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✅商品説明

スタート価格：9999円

カラー：黒(ブラック)×こげ茶(ダークブラウン)

持ち手・紐(バッグ口からの丈)：約20㎝

ショルダーベルトは付属しません。

ポケット：3箇所

表生地：使用感あまりなく綺麗です。

裏生地：使用感あまりなく綺麗です。

サイズ(縦×横×マチ)：約35×50×25㎝

重量：約1020g

備考：A4ファイル(サイズ約21×30㎝)入ります。





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✅ご注意

写真加工は一切しておりませんが光の具合で色味が多少変わる可能性があります。

バック(かばん カバン 鞄)については実際の利用に近いように適度に詰め物をして撮影しております。

写真では解りづらい汚れやキズなどのダメージ、色合いや風合いに違いなどがございますので写真を参考として必ず商品説明をご確認のうえ併せてご判断下さい。

中古として一般的な使用感や経年など些細な点までは細かに記載いたしません。

気になる点などを包括的に記載しております。

素人のため見落としや記載漏れがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。



✅ハイブランド商品について

質屋、ブランドショップより入手した正規品です。

万が一の場合は全額補償致します。

出品商品の真贋につきましては厳しい鑑定基準を全てクリアしておりコピー商品の類は一切取り扱っておりません。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グレ

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