『新品未使用 エルメス エブリン 16 TPM ノワール シルバー金具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 18時 04分に出品され03月14日 18時 04分に終了予定です。即決価格は263,450円に設定されています。現在169件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 付属品完備

エルメス

エブリン アマゾーヌ 16 TPM

ノワール×シルバー金具



こちらの商品購入後、別店舗にて別カラーと出会えましたため、こちらが不要となりました為出品いたします。

購入後は撮影の為に開封をしましたがそれ以上は購入店舗以外では触っていません。



ブランド: HERMES



カラー: ノワール



金具：シルバー金具



購入場所:ハワイ正規店



購入時期:2024/11



製造時期:2024



付属品: 箱 保存袋 リボン 説明書



ご希望の方には個人情報を消したレシートのコピーお付けしますので購入後に必要な場合のみお知らせ下さい。



HERMES

ピコタン



カラー···ブラック



エルメス/型名···エブリン



エルメス/バッグサイズ···TPM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 エルメス

エブリン 16

TPM

ノワール シルバー金具