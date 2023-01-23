『No.1976 未使用シリーズ正絹ブラック大島紬瓢箪刺繍訪問着 超美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 13分に出品され03月21日 05時 13分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
ふりふ 半幅帯 白 レース 美品
¥ 8580
お振り袖にもぴったり♥️ダイヤの輝き✨スタイリッシュ✨キラキラ✨六通袋帯✨美品
¥ 3900000
豪華絢爛振袖フルセット・落款有・谷崎潤一郎・古典柄・金駒刺繍・銀銀彩・箔・飛鶴
¥ 39250
未使用 鈴乃屋誂製 作家物 手描き友禅枝花模様訪問着/裄67 ベージュ 86
¥ 7566
本場琉球 名古屋帯 ロートン織 八寸 正絹 帯 AO-1206
¥ 13150
c-939 小紋 市松 色無地 丹後ちりめん
¥ 19851
☆新品未使用☆女性用紺地絞り浴衣反物
¥ 15000
訪問着フルセット 4点セット 正絹 七五三 お宮参り 結婚式
¥ 8970
トールサイズ着物 単 絞り小紋 小紋 単暈し染めストライプ おまとめ
¥ 13250
有松絞り 美品 浴衣 夏着物 女性用 上品
¥ 20592
美品 正絹 ロウ叩き 訪問着 袷 着物 A-880’
¥ 8970
Club藤★袋帯 西陣じゅらく謹製 扇面春秋花文 御仕立上り(3277)
¥ 10400
T0805★ 着物淡雪 ★ アンティーク着物 ★ 正絹 袷 小紋 黒蝶 レトロ
¥ 7644
名古屋帯 塩瀬 型染 華柄模様 染分け 紺青色 O-3538
¥ 12870
未着用 小紋 大島紬 華紋 唐草 抽象模様 着物 112a d
¥ 9438
牛首紬 作家物 付下げ 裄66 叩き染めに金彩 正絹 広衿 着物 AK-3479
¥ 10686
M2903【着物と帯 京月花】■お仕立て上がり鴛鴦に風景画西陣織正絹袋帯/六通■
¥ 9984
【着物と帯 時流】F378◆正絹 袋帯◆川島織物謹製 雪輪文様
¥ 18964
落札価格12285円
943 入札履歴
終了
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