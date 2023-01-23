『No.1976 未使用シリーズ正絹ブラック大島紬瓢箪刺繍訪問着 超美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 05時 13分に出品され03月21日 05時 13分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在943件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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仕付けバッチリとても良いコンディションで墨色のお品ですよ〜

胴裏はとても綺麗 しっとりとした雰囲気のクールな作品

☆ とってもしなやかな風合いです





身丈159 裄丈65 袖丈49.5 袖幅32.5 前幅25 後幅30.5





☆ 身丈は背中心から裾までの長さになります

☆ 未使用品は新古品で新品ではございません

☆ お気軽にコメントくださいね〜

☆ コメント無しのご注文もOKですよ



個人のストック品になります 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ No.1976

未使用シリーズ正絹ブラック大島紬瓢箪刺繍訪問着 超美品