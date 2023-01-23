『ナイキ ヴェイパーマックス 27.5cm【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 21分に出品され03月21日 01時 21分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 夏に2シーズン履きました。

車行動なのでソールの減りはほとんどありません。

奇抜なデザインですが黒なのでどんな服装にも合いました？

よろしくお願いします。



【サイズ情報】

サイズはUS 9.5 JP27.5cm

少し小さめに出来ているので普段26.5-27.0cmの方に合うと思います。



- ブランド: Nike

- 色: 黒

- サイズ: 9.5 US



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ナイキ ヴェイパーマックス 27.5cm