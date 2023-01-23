『パナソニック LUMIX 14mm f2.5 ブラック パンケーキ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 10時 24分に出品され03月04日 10時 24分に終了予定です。即決価格は10,077円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック LUMIX 14mm f2.5 ブラック レンズです。



動作確認済みです。





写真にあるものが全てです。

簡易包装をし、ゆうパック便でお送りします。





パンケーキレンズと言われる薄型単焦点です。

35mm換算で焦点距離28mm相当の画角です。





焦点距離...13〜18mm

開放F値...2.1〜2.8

その他特徴...背面レンズキャップ付き, 前面レンズキャップ付き

パナソニック モデル名···LUMIX G 20mm / F1.7 II ASPH.



パナソニック モデル名···LUMIX G 14mm / F2.5 II ASPH. 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント ブランド: パナソニック