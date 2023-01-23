『akaneutsunomiya ウエストタックシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 17時 21分に出品され03月11日 17時 21分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在213件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 akaneutsunomiya

ウエストタックシャツ



ブラック



すっきりとしたシルエットの中に脇タックを入れ立体感をだしたシルエット



透け感なし

裏地なし

完売品



タグは外しましたが自宅試着のみ





サイズ 36

着丈54

肩幅40

そで丈62.5

バスト92



29700円



日本



mamekurogouchi

ユナイテッドアローズ

トゥモローランド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: アカネウツノミヤ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ akaneutsunomiya

ウエストタックシャツ