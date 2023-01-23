『美品 STANDARD SUPPLY WALLAROO ワラルー リュック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 17時 11分に出品され04月09日 17時 11分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在414件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WALLABY(ワラビー)よりひと回り大きなリュック。

使い勝手のよいフロントポケットと背面ポケットはリュックを下ろさず取り出し可能な便利さ。ユニセックスでお使いいただけます。



【POINT】

・大容量でスッキリ持てるデザイン

・充実したポケットの収納力

・背負ったまま取り出せる背面ポケット

・内装のボトルホルダー

・滑りのいい高級なファスナー

・豊富なカラーバリエーション





STANDARD SUPPLY/スタンダードサプライ



SIMPLICITY シンプリシティ

WALLAROO ワラルー



サイズ

W320×H430×D150



重量：約515g



容量：17ℓ



カラー グレー





値引き交渉も歓迎致します！（常識的な範囲で希望額をご提示下さい！）



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。ご理解のある方のみお願い致します。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スタンダードサプライ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

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WALLAROO

ワラルー

リュック