『⭐︎【高級】白水晶 ネックレス 90x20mm 30.65g【お歳暮】』はヤフオクでから04月16日 02時 13分に出品され04月16日 02時 13分に終了予定です。即決価格は15,548円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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天然白水晶のネックレスです。



石サイズ：約90x20mm

重量：30.65g



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#ピアス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ⭐︎【高級】白水晶

ネックレス

90x20mm

30.65g