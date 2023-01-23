『新品未開封 Google Pixel Buds Pro（Bay）オマケ付き！【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 08時 10分に出品され04月10日 08時 10分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封のGoogle Pixel Buds Pro（Bay）です。

オマケでGoogleのスマホポーチ、pixel8のトートバッグを、お付けします。



合計3点ですべて新品未開封です。



●トートバッグ 横26センチ、縦33センチ、マチなし



ゆうパケットプラスで発送予定です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グーグル