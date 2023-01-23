『極上✨ロングコート アプワイザーリッシェ サイズ1 Mコットンプリーツ トレンチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 16時 23分に出品され03月12日 16時 23分に終了予定です。即決価格は7,260円に設定されています。現在58件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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美品コンディション！



極上の状態、Apuweiser-richeのバックボリュームコートです。



アウタ一つでコーデをランクアップしませんか☺️

着用した瞬間、柔らかな素材感、シンプルでリッチなスタイルが上品な印象を作れます。オフィスシーンはもちろん、デートや食事会など、様々なシーンで活躍できる汎用性の高いアイテム。



圧倒的に女性らしいシルエットがこのコートの魅力。

後ろ姿まで美しく魅せるバックプリーツが特徴で、歩くだけで揺れるプリーツが、女性らしさをさらに引き立ててくれます。



【Nike、Adidas、ユニクロ、韓国ファッションなど多数出品中！】

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【商品の特徴】



ブランド: Apuweiser-riche

デザイン: バックプリーツが特徴のフェミニンなデザイン

状態: 美品

その他: 汎用性が高く、様々なシーンで活躍



【サイズ】1（レディースMサイズ相当）

肩幅 36cm

身幅 42cm

袖寸 57cm

着丈 90cm





【カラー】ベージュ

【素材】コットン58% ポリエステル42%



【その他】



自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

コンパクトに畳んで発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アプワイザーリッシェ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極上✨ロングコート

アプワイザーリッシェ サイズ1

Mコットンプリーツ トレンチ