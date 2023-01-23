『CHANEL キルティングトートバッグ 01 RUE CAMBON PARIS【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 11分に出品され03月05日 06時 11分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感あふれるデザイン】

このCHANELのトートバッグは、キルティングレザーを使用しており、洗練された印象を与えます。特に、ゴールドのロゴが際立ち、存在感を引き立てています。



【機能性とスタイルの両立】

チェーンストラップは、肩掛けにも手持ちにも対応可能で、日常使いから特別な場面まで幅広く活躍します。スタッズ付きの底部は、バッグを安定させ、傷を防ぐ役割も果たします。



【ブランドの信頼性】

CHANELは、ファッション界での地位を確立したブランドであり、その製品は品質とデザインの両方で高く評価されています。このバッグは、その象徴的なスタイルを体現しています。



- ブランド: CHANEL

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: キルティング

- ロゴ: CHANEL 01 RUE CAMBON PARIS

- ストラップタイプ: チェーンストラップ

- 底部: スタッズ付き



ご覧いただきありがとうございます。



メルカリで購入しましたが

余り使用せずに保管していました



並業輸入品です

バックサイズ横38

縦26

マチ9

メルカリで購入してほとんど

使用せずに大切に保管しておりました



お値段も少しなら値引き致します



宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

キルティングトートバッグ

01

RUE

CAMBON

PARIS