『ダイヤエタニティリング k18 0.2カラット(センター0.1ct)10.5号【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 57分に出品され03月07日 05時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
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落札価格9750円
510 入札履歴
終了
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