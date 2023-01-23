『ダイヤエタニティリング k18 0.2カラット(センター0.1ct)10.5号【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 57分に出品され03月07日 05時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在510件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 センターに0.1カラットのダイヤをあしらったエタニティリングです。

センターダイヤ合わせてダイヤ合計15ポイント、0.2カラット。

サイズ10.5号

最大幅約3.1㍉

カラット数、k18刻印は写真11〜12枚目。

定価¥36,300



リング自体に大きな歪みはありませんが、全体的に小傷があるため、お安く価格設定させて頂いております。



ハーフエタニティのため、着用している分には正面から見てリングの傷も気になりませんし、とても美しいダイヤです。



ご質問などお気軽にコメントください。

よろしくお願いいたします。



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#ダイヤエタニティリング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ ダイヤエタニティリング k18

0.2カラット(センター0.1ct)10.5号